شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز القومى للسينما ينعى الفنان القدير أشرف عبد الغفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، الفنان القدير أشرف عبدالغفور، الذي وافته المنية مساء الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023 بعد تعرضه لحادث سير.

وذكر حسين بكر أن الراحل قدم العديد من الأدوار المميزة التي ستظل راسخه في أذهان محبيه، كما تقدم بكر بخالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل، متمنيا من الله تعالى أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن الراحل اشرف عبد الغفور هو ممثل مصري، ولد في مدينة المحلة الكبرى في عام 1942، حصل على دبلوم قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1963، بدأ العمل الفني من خلال المسرح في عام 1962 من خلال مسرحية (جلفدان هانم)، وتلاها بمسرحيات (سليمان الحلبي، ثلاث ليال، موتى بلا قبور، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون).

كما شارك سينمائيًا بعدد من الأفلام، منها: (الشيطان، رجال في المصيدة، صوت الحب، الشوارع الخلفية)، لكن أغلب عمله كان في التليفزيون، مع تخصصه في تقديم المسلسلات التاريخية والدينية، منها: (اﻹمام مالك، القضاء في اﻹسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، الليث بن سعد).