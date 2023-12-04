شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر نولان يشيد بفيلم Watchmen لـ زاك سنايدر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج العالمى كريستوفر نولان عن أنه يعتبر فيلم Watchmen، لزميله المخرج زاك سنايدر عمل "سابقًا لعصره"، تم إصدار Watchmen في عام 2009، استنادًا إلى سلسلة محدودة من DC Comics تحمل نفس الاسم من تأليف Alan Moore.



كريستوفر نولان وزاك سنايدر

وتدور أحداث فيلم Watchmen في نسخة بديلة بائسة من عام 1985، حيث تتبع مجموعة من الأبطال الخارقين المتقاعدين أثناء التحقيق في مقتل أحدهم.

وفي حديثه إلى The Hollywood Reporter، قال نولان: "لقد اعتقدت دائمًا أن فيلم Watchmen كان متقدمًا على عصره، وأن فكرة فريق الأبطال الخارقين، التي تم تخريبها ببراعة، لم تكن موجودة في الأفلام بعد، وكان من الرائع أن نرى الفيلم يصدر بعد فيلم Avengers".

وكان قد أشاد المخرج العالمى كريستوفر نولان بـ المغنية العالمية تايلور سويفت لنهجها المبتكر في إطلاق فيلمها الغنائي، Taylor Swift: The Eras Tour، مباشرة عبر دور عرض AMC.

وقال نولان إن صفقة سويفت مع AMC هي "درس لا يصدق" للاستوديوهات التي تتردد في تبني التجربة المسرحية، حسبما ذكرت صحيفة IndieWire، وذلك بعدما حطم فيلم الحفلة الموسيقية لـ سويفت، والذي يوثق إقامتها لمدة ست ليالٍ في ملعب SoFi في لوس أنجلوس، الأرقام القياسية لفيلم الحفلة الموسيقية أو الفيلم الوثائقي الأكثر ربحًا على الإطلاق، حيث حقق 123.5 مليون دولار عالميًا في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.