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تراند اليوم : شاهد.. أول صور للحادث المروع الذي أودى بحياة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

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صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صور لسيارة الفنان المصري الراحل أشرف عبد الغفور والسيارة المتسبب قائدها في الحادث الذي أودى بحياة الفنان على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأظهرت صورة حدوث تلفيات جسيمة في سيارة الفنان الراحل، وتحطمها من الخلف، فيما أظهرت صورة أخرى تحطم الجزء الأمامي من السيارة الأخرى بشكل كامل.

وكشفت التحريات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يقود سيارته برفقة زوجته واصطدمت بهم من الخلف سيارة يقودها فنان تشكيلي، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة الفنان الراحل وإصابة زوجته.
شاهد.. أول صور للحادث المروع الذي أودى بحياة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور
شاهد.. أول صور للحادث المروع الذي أودى بحياة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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