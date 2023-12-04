تراند اليوم : شاهد.. أول صور للحادث المروع الذي أودى بحياة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صور لسيارة الفنان المصري الراحل أشرف عبد الغفور والسيارة المتسبب قائدها في الحادث الذي أودى بحياة الفنان على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأظهرت صورة حدوث تلفيات جسيمة في سيارة الفنان الراحل، وتحطمها من الخلف، فيما أظهرت صورة أخرى تحطم الجزء الأمامي من السيارة الأخرى بشكل كامل.