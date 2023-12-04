خبر حزين جدًا عن الإعلامية الشابة أسما إبراهيم… لن تصدّق بماذا أصيبت؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 02:18 صباحاً - كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عن تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

أسما إبراهيم تتعرض لوعكة صحية

ونشرت “أسما” صورة من تلقيها العلاج عبر استوري حسابها الرسمي على “إنستجرام” وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله”.

الإعلامية أسما إبراهيم عبر ستوري انستجرام

ولاقى الخبر اطمئنان العديد من متابعيها ورواد السوشيال ميديا على حالتها الصحية وقاموا بإعادة نشر الصورة عبر حساباتهم وعلقوا قائلين: “ألف مليون سلامة يا أسما، سلامتك يا قمر، ألف مليون سلامة ربنا يبعد عنك كل شر يارب، 1000 سلامة وربنا يتم شفاك على خير”.

الإعلامية أسما إبراهيم عبر ستوري انستجرام

أسما إبراهيم تطمئن الجمهور

وبعد مرور ساعات، طمأنت الإعلامية أسما إبراهيم، جمهورها على حالتها الصحية بعدما أعلنت عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية.

وقالت أسما إبراهيم في تصريح صحفي، إنها بخير حاليًا كما أنها خرجت من المستشفى بعدما تلقت العلاج اللازم.

من هي أسماء إبراهيم ؟

أسماء إبراهيم صحفية ومذيعة مصرية، من مواليد محافظة الإسكندرية. درست في كلية الإعلام جامعة العلوم والتكنولوجيا. عملت في تقديم البرامج الحوارية والعديد من اللقاءات التليفزيونية مع كبار النجوم، مما منحها عدداً كبيراً من المتابعين. وحظيت بشهرة واسعة خلال السنوات القليلة الماضية بعد تقديمها “برنامج حبر سري” على قناة القاهرة والناس الفضائية.

حياتها المهنية

بدأت أسماء إبراهيم مسيرتها المهنية ببرنامجين صغيرين، لكنها لم تحقق النجاح الذي كانت تتمناه. وذكرت أنها تسعى للتعلم من خلال هذه البرامج الصغيرة. ومن هذه البرامج الصغيرة برنامج العيد أحلى على قناة صدى البلد منذ يونيو 2021. ثم انتقلت إلى قناة القاهرة والناس في نوفمبر 2021 وقدمت نسخة خاصة من البرنامج في رمضان قدمت فيها عددا من كبار النجوم، ومنهم محمود الليثي، وإسلام إبراهيم، وأحمد السعدني، وأحمد صلاح. حسني، أمير كرارة، كهربا، حسن الرداد، هالة سرحان، شيرين رضا، وعمرو يوسف.

تتميز الصحفية أسماء إبراهيم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة، والتي تثير الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها لملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

برنامجها “حبر سري”

حبر سري هو برنامج حواري يذاع على قناة القاهرة والناس، تقدمه المذيعة المصرية أسماء إبراهيم. واستضاف البرنامج عددًا من مشاهير النجوم في مصر والوطن العربي منهم: هالة سرحان، دينا الشربيني، وائل جسار، عمرو يوسف، أمير كرارة كهربا، حنان مطاوع، شيرين رضا، وغيرهم. وقد حقق البرنامج نجاحاً كبيراً وعدداً كبيراً من المشاهدات منذ طرحه على الشاشة.

أسما تقوم حاليا بتصوير الموسم السابع من برنامجها الناجح حبر سري حيث تستضيف في هذا الموسم عدد كبير من النجوم الذين سيشكلون مفاجآت قوية كعادة أسما في لقاءاتها.

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