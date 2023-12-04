أول رد من نور الغندور على خبر ارتباطها بزوج صديقتها ماغي بو غصن!

كتب امير فتحي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 02:18 صباحاً - في رد ذكي على الشائعات التي تحدثت عن ارتباط المنتج اللبناني جمال سنان بالممثلة المصرية نور الغندور رغم زواجه أصلاً من الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، نشرت الأخيرة صورة جمعت الثلاثي في فعاليات الدورة الثالثة من “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي” في مدينة جدة السعودية.

أول تعليق من نور الغندور على شائعة ارتباطها من جمال سنان

وجاء رد بوغصن ذكياً وحاسماً ضد مروّجي الشائعة على شبكات التواصل الاجتماعي، في حين ردّت الغنجور المقيمة في الكويت بشكل مباشر قائلةً: “أنا وماغي أكبر من الأشياء، إذا كانت نية أحد أن يخرب العلاقة فهي أذكى وأنا أذكى من هذا الشيء”.

وأضافت في تصريحات إعلامية رداً على سؤال حول مرورها بعلاقة عاطفية: “ليس لدي أسرار، لو قمت باتخاذ تلك الخطوة، سأقوم بالإعلان عنها، لا أعرف لماذا يريدون زواجي، أجعلوني أعيش حياتي”.

رد ماغي بو غصن على شائعة الزواج

وفي سياق متصل ردت ماغي بو غصن على كل ما أثير حول زواج جمال سنان و نور بصورة على هامش حضورهم مؤتمر “المرأة في السينما” المقام ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي .

وعلقت ماغي بو غصن على الصورة قائلة “أحبكما أنتما الاثنان” في إشارة منها لدحض شائعة زواج جمال و نور التي تداولتها صفحات الاخبار الفنية خلال الفترة الساتبقة بشكل واسع.

محبة ماجي بو غصن ونور الغندور

وحرص الثلاثة على التقاط صور تذكارية على هامش الحفل، بشكل ثلاثي واقفين بجانب بعضهما البعض، وتعتليهم ملامح المحبة، حيث حاولت نور الغندور تصفيف شعر ماجي بشكل يتناسب مع الصورة التذكارية، وهندمة الشكل العام لماجي قبل التقاط الصور وأمام عدسات الكاميرات.

كما أن ماجي احتفلت قبل أيام بعيد ميلاد نور الغندور وكتبت لها على مواقع التواصل الاجتماعي: سنين كثيرة مليئة بالنجاح والصحة وراحة البال يا حبيبة قلبي، وعقبال المية.

الجدير بالذكر أن شائعة زواج جمال سنان ونور الغندور ظهرت خلال الآونة الأخيرة بعد مشاركة نور في معظم الأعمال التي ينتجها جمال، وآخرهم مسلسل عرابة بيروت.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وتتواصل فعاليات “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي” الذي انطلقت فعاليته الخميس الماضي، وتستمر حتى 9 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بعروض عالمية أولى، وعروض أولية في منطقة الشرق الأوسط، وعروض ثانية للأفلام التي سبق عرضها وسط حضوراً لافتاً لنجوم الفن والسينما من مختلف أنحاء العالم.

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