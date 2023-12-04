"صدمة كبيرة لكنها إرادة الله".. وفاء عامر تنعى الفنان أشرف عبدالغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة وفاء عامر، الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، الذي رحل عن عالمنا أمس إثر حادث سير أليم بـ طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ونشرت وفاء، صورة الراحل أشرف عبد الغفور ، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "يارب، كان من عبادك الطيبين المخلصين، صدمة كبيرة لكنها إرادة الله خالص العزاء للأسرة الفنية و لـ الزميلة العزيزة الفنانة ريهام عبد الغفور، الفاتحة".



وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين"