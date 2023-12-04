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تراند اليوم : بالفيديو: الفنان عايض يوسف يرد على الجدل المثار حول أغنية "ردي" بعد تصدرها الترند

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صحيفة الخليج 365: رد الفنان عايض يوسف على الجدل المثار حول أغنية "ردي" وذلك بعد تصدرها ترند "تويتر"، قائلاً:" جميع الأغاني اللي بتنزل واللي نزلت ما أقصد بها أحداً".

وأضاف يوسف في مقطع فيديو:أنا عمري ما أدخل حياتي الشخصية في الشغل، فهذا شغلي وأكل عيشي"، مشيرا:"تفسيراتكم مو بصحيحة".

الجدير بالذكر أن الفنانة هبة الحسين كشفت سابقاً عن انفصالها رسمياً عن عايض يوسف وأنها هي من طلبت الطلاق، قائلة: "لا يمكن لك أو لأحد فهم عمق الموضوع.. بالنسبة لي لم أفقد زوجاً فقط، الزوج يمكن تعويضه كما يمكن تعويض الزوجة بأخرى".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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