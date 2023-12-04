تراند اليوم : بالفيديو: الفنان عايض يوسف يرد على الجدل المثار حول أغنية "ردي" بعد تصدرها الترند

صحيفة الخليج 365: رد الفنان عايض يوسف على الجدل المثار حول أغنية "ردي" وذلك بعد تصدرها ترند "تويتر"، قائلاً:" جميع الأغاني اللي بتنزل واللي نزلت ما أقصد بها أحداً".

وأضاف يوسف في مقطع فيديو:أنا عمري ما أدخل حياتي الشخصية في الشغل، فهذا شغلي وأكل عيشي"، مشيرا:"تفسيراتكم مو بصحيحة".

الجدير بالذكر أن الفنانة هبة الحسين كشفت سابقاً عن انفصالها رسمياً عن عايض يوسف وأنها هي من طلبت الطلاق، قائلة: "لا يمكن لك أو لأحد فهم عمق الموضوع.. بالنسبة لي لم أفقد زوجاً فقط، الزوج يمكن تعويضه كما يمكن تعويض الزوجة بأخرى".