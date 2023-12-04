تراند اليوم : شاهد.. محمد الشهري يثير الجدل بتصرف غريب تجاه أسيل عمران على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر بجدة

صحيفة الخليج 365: أثار الفنان محمد الشهري، جدلا واسعا بتصرف غريب على سجادة مهرجان البحر الأحمر السينمائي أمام الفنانة أسيل عمران.

وأظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهري وهو يجثو على ركبيته أثناء تواجد أسيل على السجادة الحمراء لالتقاط الصور.

فيما كان ردة فعل أسيل أنها أندهشت من تصرف الشهري ثم تداركت الموقف وابتسمت له حتى لا تحرجه.

ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات للشهري، ومشيرين إلى أنه تسبب في إحراج نفسه، وقال له أحد المتابعين: "افرض يا محمد الشهري لو أسيل عمران سحبت عليك كيف راح يكون منظرك.