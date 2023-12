جيف بريدجز من عائلة سينمائية عريقة .. وبدأ مسيرته الفنية بعمر السنتين بهذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الممثل الأميركي، جيفري ليون بريدجز الذي ولد في مثل هذا اليوم في 4 كانون الأول 1949 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وهو إبن النجم السينمائي والتلفزيوني الشهير لويد بريدجز وزوجته دوروثي دين بريدجز (ني سيمبسون).



ترعرع بريدجز وأشقاؤه في تلال هولمبي في لوس أنجلوس. كان مقرّبًا جدًا من شقيقه بو، الذي حلّ محل الأب بالنسبة لأخوته عندما كان الوالد مشغولًا في العمل. تخرج من المدرسة الثانوية الجامعية في عام 1967. في عمر 17، قام بجولة مع والده أثناء مرحلة إنتاج فيلم أنفرسري والتز، ثم انتقل إلى نيويورك حيث درس التمثيل في استوديو هربرت بيرغهوف. خدم أيضًا في محمية خفر السواحل في الولايات المتحدة كوكيل ربان السفينة في الفترة بين عامي 1967-1975 في سان لويس أوبيسبو، كاليفورنيا، لينهي خدمته بصفته ضابط صف من الدرجة الثانية.

ربما كانت سهولة علامته التجارية ونهجه الطبيعي هو ما جعله أقل تقديرًا إلى حد ما في ذلك الوقت عندما كانت هوليوود يديرها داستن هوفمان وروبرت دي نيرو وآل باتشينو. ومع ذلك، استمر جيف في كونه الشخص المفضل لسرقة المشهد في العقد التالي، لا سيما بصفته مبرمج ألعاب الفيديو في فيلم الخيال العلمي الكلاسيكي عام 1982 ترون (1982)، والأخ الموسيقي المكافح الذي يتنافس مع شقيقه بو بريدجز على جذب انتباه الفنانين المثيرين. المغنية ميشيل فايفر في فيلم The Fabulous Baker Boys (1989). أصبح جيف مرشحًا لجائزة الأوسكار للمرة الثالثة من خلال تصويره المثير للاهتمام (والمثير بشكل غريب) لكائن فضائي فارغ الوجه في ستارمان (1984)، وحصل على تقدير أعلى بصفته المخترع المتفائل بريستون تاكر في تاكر: الرجل وصاحبه. حلم (1988).

منذ ذلك الحين، واصل جيف إضفاء سحر Bridges على الفيلم. قليلون هم الذين يتمتعون بهذه الشعبية الدائمة مع الحفاظ على الاحترام المتساوي مع النقاد. The Fisher King (1991)، American Heart (1992)، Fearless (1993)، The Big Lebowski (1998) (الآن ظاهرة عبادة) و The Contender (2000) (الذي منحه ترشيحًا رابعًا لجائزة الأوسكار) هي أمثلة رئيسية. في الآونة الأخيرة، اغتنم الفرصة باعتباره شريرًا أصلع الرأس مثل عدو روبرت داوني جونيور في فيلم Iron Man (2008)، وبعد ذلك، في سن الستين، توج مسيرته المجزية بالفوز بجائزة الأوسكار بعيد المنال، بالإضافة إلى جائزة جولدن جلوب وشاشة السينما. جوائز نقابة الممثلين (من بين العديد من الجوائز الأخرى)، لمغني الريف المتعثر باد بليك في Crazy Heart (2009). لعب بريدجز دور البطولة بعد ذلك في فيلم TRON: Legacy (2010)، حيث أعاد تمثيل أحد أدواره الأكثر شهرة، وحصل على ترشيح آخر لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في النسخة الغربية الجديدة True Grit (2010). في عام 2014، شارك في إنتاج وتمثيل دراما الخيال العلمي المقتبسة عن لويس لوري The Giver (2014).

تزوج جيف منذ عام 1977 من سوزان جيستون غير المحترفة (التقيا في مجموعة رانشو ديلوكس (1975)). للزوجين ثلاث بنات، إيزابيل (مواليد 1981)، جيسيكا (مواليد 1983)، وهايلي (مواليد 1985). هواية التصوير الفوتوغرافي داخل وخارج مجموعات أفلامه، ومن المعروف أنه يتجول كرسام كاريكاتير وموسيقي بوب. أسلافه هي الإنجليزية، وكميات أصغر من الأسكتلندية الأيرلندية (الأيرلندية الشمالية)، الأيرلندية، السويسرية الألمانية، والألمانية.