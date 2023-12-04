ما حقيقة زواج تايلور سويفت سرًا من صديقها جو ألوين ؟

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع صحفية أجنبية في الآونة الأخيرة اخبار حول زواج النجمة العالمية تايلور سويفت سرًا ما بين عامي 2020 و2021، وذلك بعدما نشرت إحدى الصفحات، خبرًا يؤكد على زواج سويفت خلال تلك الفترة من جو ألوين التي كانت صديقته وقتها.



يذكر أن تايلور سويفت لم تهتم للشائعات من قبل، و قد خرجت تايلور سويفت عن صمتها للمرة الأولى مستعينة بمديرة أعمالها التي نشرت الخبر عندها في ذلك الحين وعلقت قائلة : "كافكم شائعات جنونية وفبركة تسبب الألم فقط بدون داعي".