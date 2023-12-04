فيفي عبده تنعى الفنان أشرف عبدالغفور وتطلب الدعاء له

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت الفنانة فيفي عبده الفنان الراحل أشرف عبدالغفور الذي توفاه الله أمس جراء تعرضه لحادث سير مروع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، عن عمر يناهز 81 عام .

ونشرت عبده صورة للفنان الراحل مع ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله توفى إلى رحمة الله الفنان القدير أشرف عبدالغفور والد النجمة ريهام عبدالغفور، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه، وتابعت: "برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".