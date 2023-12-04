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في أول تعليق لها.. ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل وموعد جنازة الفنان أشرف عبد الغفور

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محمد اسماعيل - القاهرة - علقت الفنانة ريهام عبد الغفور على رحيل والدها الفنان أشرف عبد الغفور، قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": "مش مصدقة والله إني بكتب عنك أنت كده.. حتوحشني أوي يا حبيبي"، مضيفة:

"توفي إلي رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا".

وأوضحت أن الجنازة ستكون اليوم الإثنين، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطه بالشيخ زايد، والدفن بمقابر العائلة، بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر، طالبة قراءه الفاتحة والدعاء لوالدها.

وتوفي الفنان أشرف عبد الغفور في حادث سير، مساء أمس، الأحد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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