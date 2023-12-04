بالصورة - طرح البوستر الرسمي لفيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوي

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي، بوستر فيلم "عادل مش عادل" عبر حسابه، وظهر فيه على طريقة الكارتون، وعلق على الصورة قائلاً: "قريبًا جدًا".



وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أعلنت عن عرض الفيلم في شهر كانون الثاني المقبل بدور العرض السينمائية داخل وخارج مصر.

ويعد هذا العمل لـ أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" هو التعاون الثالث مع المخرج المصري أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحاً كبيراً في فيلمي "ريستا" و " 45 يوم".

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي ،دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة ،أحمد بجه.