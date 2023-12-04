فيلم أبو نسب لــ محمد إمام الى العالمية في هذا التاريخ

ميرنا وليد - بيروت - يعرض فيلم "أبو نسب" بطولة الممثل المصري محمد إمام والممثلة ياسمين صبري وماجد الكداوني، في دور عرض السينمات في جميع دول العالم، ابتداءً من يوم 28 كانون الأول، وذلك بعد أسبوع من طرحه في دور العرض في مصر.



وظهر محمد إمام على البوستر برفقة ياسمين صبري مرتدية فستان زفاف بجواره وخلفهم الممثل ماجد الكدواني الذي يوجه مسدسه تجاه محمد إمام .

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الممثلين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.