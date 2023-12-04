ميرنا وليد - بيروت - كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل الحادث الذي سبب بوفاة الممثل المصري أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته أمس في مدينة السادس من أكتوبر.

وتبين انه خلال استقلال الثنائي سيارة بالطريق الدائري اتجاه الواحات، اصطدمت بهم من الخلف سيارة يقودها فنان تشكيلي اسمه «مهند. ا» ما أدى إلى اصطدام سيارة الممثل وزوجته من الامام ايضا بسيارة اخرى فأصبحت سيارتهما مهمشة من الامام ومن الخلف وتم القاء القبض على الشخص المتسبب بالحادث.

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الفنان الراحل ظهر اليوم الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى من حادث أشرف عبد الغفور والكشف عن هوية المتسبب به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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