وليد فواز: "مللت من أدوار الشر وأتمنى أن أمثل دور ديليفيري أو حلاق"

ميرنا وليد - بيروت - صرح الممثل المصري وليد فواز إنه يسعى في الفترة القادمة للابتعاد عن نوعية الأدوار التي اعتاد الجمهور على مشاهدته فيها، وتحديدا الأدوار الشريرة.
وقائلاً : "نفسي أعمل دور إنسان عادي شبهنا كلنا وشبه الناس اللي ماشية في الشارع، مثلا دور الأخ الكبير في عيلة تواجه مشاكلة اجتماعية، أو شاب شغال طيار ديليفري أو حلاق أو طباخ".
موضحاً حديثه أن الأدوار الإجتماعية وتجسيد شخصيات من الطبقة المتوسطة هو ما يشغله حالياً بقوله: "نفسي أشتغل إجتماعي كتير، ونوعية أدوار الطبقة المتوسطة ثرية جدا وهي أساس المجتمع، لأنها طبقة طلع منها علماء ومثقفين مصر كلهم ورؤساء، ونفسي أعبر عنهم".
وأضاف : "لما نعمل دور بلطجي ده ينطبق عليه قول لكل قاعدة شواذ وهم الخارجين عن القانون، لكن الأساس هو الناس الطيبة المكافحة الراضية".
وجاء هذا الحديث خلال حواره مع الإعلامية المصرية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت".
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