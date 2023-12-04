بعد حدوث جدل كبير بسبب إصداره الأغنية الجديدة “ردي”، علق الفنان عايض يوسف على الأمر.

أشار جمهوره أن الأغنية تلمح إلى طليقته هبه الحسين.

أكد يوسف أن هذا الجدل غير صحيح ولا يستند إلى أي أساس. وأوضح أن أي عمل يقوم بنشره لا يستهدف أحدًا بالضرورة.

كما أكد أنه لا يدمج حياته الشخصية في أعماله، وأنه يعتبر ذلك جزءًا من حياته الخاصة بشكل مستقل.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصدرها الترند.. شاهد الفنان عايض يوسف يرد على الجدل المثار حول أغنية ردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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