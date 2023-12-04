ريهام عبد الغفور في أول تعليق بعد فاجعة وفاة والدها في حادث سير

نعت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور الذي توفي بالامس اثر حادث سير.

وفي أول تعليق لها بعد الفاجعة، كتبت ريهام عبر حسابها الخاص على موقع فايسبوك: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده.. حتوحشني أوي يا حبيبي”.

واضافت: “توفي إلى رحمة الله تعالى أبي وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا.. الجنازة اليوم الإثنين الموافق في الرابع من كانونا الأول/ديسمبر عقب صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن في مدافن العائلة على طريق الواحات بالسادس من أكتوبر.. أرجو قراءة الفاتحة والدعاء لأبي”.

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر لتوجيه رسائل تعزية بوفاة الفنان أشرف عبد الغفور حيث غصّت مواقع التواصل بصوره وكلمات مؤثرة عنه وعن أخلاقه العالية.

رحلة الفنان أشرف عبد الغفور تتضمن نحو 300 عمل فني ونحو 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره في مسلسلي “محمد رسول الله”، و”الإمام مالك”، وتجسيده لشخصية “سعيد بن جبير” في مسلسل “عظماء في التاريخ”، وشخصية الخليفة العباسي “موسى الهادي” في مسلسل “هارون الرشيد”، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام في مسلسل “أئمة الهدى”.

كذلك شارك في عروض أوبريت (الليالي المحمدية) وحلقات برنامج “أسماء الله الحسنى”، فضلاً عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبد الغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).

شارك في العديد من المسلسلات منها: “زهرة الجبل”، “جبل الحلال”، “فارس بلا جواد”، “حضرة المتهم أبي”… الخ وآخرها مسلسل “رشيد” الذي عرض في رمضان الفائت.

أبرز أعماله السينمائية “الشيطان”،”صوت الحب”، “الشوارع الخلفية”، “رجال في المصيدة” وغيرها الكثير.