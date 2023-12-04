جينيفر لوبيز تتمنى الاستمرار بالرقص حتى الـ 90 من العمر

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت مؤخراً تصريحات للمغنية العالمية جينيفر لوبيز، تطرقت فيها إلى قدرتها على الحفاظ على نجوميتها رغم تقدمها في السن، إذ تخطت الـ 54 من عمرها.



وقالت جينيفر لوبيز في تصريحاتها الأخيرة أنها لا تهتم بالسن، وأكدت أنها تتمنى الحفاظ على رشاقتها حتى الـ 90 من عمرها، إذ قالت: "أتمنى الاستمرار حتى سن الـ 90 بنفس الحيوية والنشاط، والرقص حتى الـ 90 من العمر".

وظهرت لوبيز بكامل أناقتها أثناء توجهها لاجتماع مهم داخل أحد الفنادق الكبرى في بيفرلي هيلز.

يذكر أن لوبيز كانت قد شوقت متابعيها لألبومها المنتظر "This Is Me...Now"، ونشرت مقطع دعائي عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيه وهي ترقص بكامل نشاطها، وعلقت عليه قائلة: ""هذه التجربة الموسيقية هي تجسيد، من خلال الموسيقى والأفلام والواقع، لرحلة حياة بحثًا عن حقيقة الحب، اسمعها، شاهدها، عشها، شاركها، المزيد يوم الإثنين.. جينيفر".