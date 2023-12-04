بالصور- أحمد سعد على متن طائرة خاصة في أحدث ظهور له.. والجمهور يعلّق

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد سعد متابعيه، صوراً عبر حسابه الرسمي، ظهر فيها على متن طائرة خاصة.

ونشر أحمد الصور على متن الطائرة، ظهر فيها بكامل أناقته، وبإطلالة لافتة ومميزة.

وكتب أحمد تعليقاً على الصور، قال فيه: "السماء في الأعلى، والأرض في الأسفل، والسلام في الداخل".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور أحمد، إذ كتب أحدهم: "نسر مصر جميل ربنا يحفظك ويحميك بيارك فيك"، بينما اعتبر الآخر أنه من غير اللائق نشر صور للأكل في هذا الوقت، قائلاً: "شو الفايدة من استعراض صور الاكل بالطيارة و الناس بنفس العالم بتموت و بتتقطع أشلاء".

يذكر أن أحمد سعد كان قد أحيامؤخراً، حفلاً غنائياً باسم "روائع السنباطي"، في بوليفارد رياض سيتي، وغنى سعد على المسرح أغنية "لعبة الأيام" للفنانة الراحلة وردة الجزائرية،وهي من كلماتالشاعر علي مهدي، وألحان رياض السنباطي، وتفاعل الحضور بشكل كبير مع أغنية أحمد سعد.



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