سعر مرتفع للغاية لحقيبة كيم كارداشيان.. كم بلغ؟

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان في أحدث إطلالة لها، بملابس من الأغلى على مستوى العالم كعادتها، وذلك بحسب ما ذكرت التقارير العالمية.



وانتشرت صور لآخر ظهور للنجمة الأميركية، ظهرت فيها وهي تحمل حقيبة تنتمي لبراند "هيرميس".

وبحسب موقع "ديلي ميل"، فإن حقيبة كيم كارداشيان التي حملتها يبلغ سعرها 110 آلاف دولار.

وبراند "هيرميس" معروفة بغلاء سعرها، إذ تستعمل جلد التماسيح لصنع هذه الحقائب.

يذكر أن كيم كانت قد ادعت أنها اتصلت بوالدها الراحل روبرت كارداشيان، موضحة أنها استخدمت الوسطاء للوصول إلى والدها المتوفي.

وقالت كيم: "كان لدى والدي شريحة على سنه، وكنت أقول دائمًا: "يا أبي، احصل على تلك السن"، وأضافت كيم:كان يضحك ويقول لا أحد يرى ذلك.. لا بأس"، وعندما حضرت كيم الجلسة كان لديها شريحة على أسنانها، فقال لها الوسيط: "والدك يضحك على سنك"، وهنا عرفت كيم أن والدها يتواصل معها حيث لا يعرف هذا الموقف سواهما، وأشارت: "هذه الأنواع من الأشياء تجعلني ابتسم من الداخل".

