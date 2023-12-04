ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة بلقيس فتحي حفلاً ضمن الاحتفالات بيوم الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبو ظبي، وحضرت جدتها لأول مرة حفلة لها . وانتشر فيديو للفنانة على المسرح وهي تؤكد حضور جدتها بين الجمهور وأنه الحفل الأول لها متمنية أن تكون فخورة بها وقالت: جدتي أول مرة تحضر لي حفلة يا رب تكون فخورة بي"، قبل أن تبدأ تمازحها حول الارتباط: "شوفي ما في دبلة"، وتفاعل الجمهور معها اذ قدمت باقة من اجمل الاغنيات في مسيرتها اضافة الى اغنيات معروفة.

كانت هذه تفاصيل خبر جدّة بلقيس تحضر حفلاً لها لأول مرة.. وهذا ما كشفته عن ارتباطها - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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