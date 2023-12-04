رقصة إليسا ويسرا تتصدر الترند.. ومعلومة مفاجئة عن هذا الفيديو المنتشر لهما

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع تظهر فيه الممثلة المصرية يسرا وهي ترقص مع الفنانة اللبنانية إليسا على أنغام " هنغني كمان وكمان" واشار البعض الى ان هذه المقاطع المصور التقطت لهما خلال حضورهما حفلة في مهرجان البحر الاحمر وتم تداول هذه المعلومة بشكل كبير من دون التأكد منها فاتضح ان الفيديو قديم يعود تاريخه إلى العام الماضي على هامش الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي وليس بدورته الحالية.



ومع ذلك نال الفيديو عدد كبير من المشاهدة من المعجبين الذين أثنوا على النجمتين.