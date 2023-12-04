بالصور: روان بن حسين تخطف الأضواء في أحدث ظهو لها

شاركت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين ، إطلالتها الأحدث مع جمهورها، ولفتت الأنظار كما تعودت دائمًا.

تألقت النجمة الكويتية بفستان أسود أنيق، وقد أظهرت أنوثتها بتسريحة شعر جذابة.

وقد أصدرت روان بن حسين مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة “مالك أمل”، وتم نشره على قناتها الرسمية على يوتيوب.