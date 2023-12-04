شاهد رابر أميركي شهير يظهر ثانية: لن أصمت.. ما يجري بغزة إبادة

منذ بدايتها، أظهر مغني الراب الأميركي “ماكليمور” تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ومعاناته في قطاع غزة، حيث استمرت الحرب هناك لمدة تقرب من شهرين.

وتمت مشاركة مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الفنان العالمي وهو يعبر عن حزنه واستيائه من الوضع الحالي في المنطقة.

أكد ماكليمور في الفيديو أن البعض طلب منه أن يبقى صامتًا حفاظًا على مسيرته الفنية، وذلك في إشارة إلى الانقسامات الموجودة بين الفنانين المؤيدين والمعارضين لإسرائيل.

لكنه أصر على عدم الصمت وأكد أن ما يحدث في قطاع غزة هو “إبادة جماعية”، مشيرًا إلى العدد الهائل من الضحايا الذين قتلوا في غزة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية.

جاء الفيديو خلال مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في واشنطن، حيث وجد نفسه على المنصة أمام الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بوقف إطلاق النار.

أكد ماكليمور في كلمته أنه ليس أهلاً للحديث بشأن القضية الفلسطينية، ولكنه وجد أنه يجب عليه أن يعبر عن رأيه، ووصف الوضع في قطاع غزة بأنه “إبادة جماعية”.

في النهاية، أنهى كلمته أمام المتظاهرين بصرخات “حرية لفلسطين”.