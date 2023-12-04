علقت النجمة المصرية ريهام عبد الغفور، عبر حسابها على منصة “فيسبوك” على وفاة والدها، وغيرت أيضًا صورة حسابها إلى صورة تجمعها معه.

وقالت ريهام: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا.. انا لله وانا إليه راجعون، مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده، حتوحشني أوي يا حبيبي، توفي إلي رحمة الله تعالى أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا، الجنازة اليوم الأثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطه بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر، أرجو قراءه الفاتحة والدعاء لأبي”. شاهد أيضاً: الفنان أشرف عبد الغفور يرحل عن عمر 81 عاماً بعد حادث أليم صور.. سيارة الفنان الراحل عبدالغفور تكشف تفاصيل حادث الوفاة

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الفنانة ريهام عبدالغفور على وفاة والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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