ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على التيك توكر والمطرب الشهير كروان مشاكل، بعد اشتراكه مع الإعلامية إنجي حمادة بث مقاطع فيديو مخلة ومنافية للآداب وتحرض على الفسق والفجور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط التيك توكر خلال اختفائه في محافظة سوهاج جنوب البلاد، وجرى ترحيله ونقله لمحافظة القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

في الإطار قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس الإعلامية إنجي حمادة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت الاعلامية وخلال القبض عليها قد حاولت الانتحار بقطع شرايين يدها وتم إنقاذها ومنعها من تنفيذ المحاولة. شاهد أيضاً: كشف تفاصيل جديدة حول المذيعة المصرية المتهمة بنشر مقاطع خادشة للحياء اعترافات مفاجئة من المذيعة المصرية إنجي حمادة المتهمة بنشر فيديوهات مخلة

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على تيك توكر شهير شارك إعلامية مصرية بث فيديوهات مخلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.