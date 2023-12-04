يوسف الشريف ينعى أشرف عبدالغفور ويدعو له بالرحمة والمغفرة

محمد اسماعيل - القاهرة - نعي الفنان يوسف الشريف، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور الذي توفي مساء الأحد إثر تعرضه لحادث مروري على الطريق الصحراوي في السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشر "الشريف" صورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" ونعاه قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله الأستاذ أشرف عبد الغفور في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين"