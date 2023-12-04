تحدثت ميعاد العسيري، مشهورة سناب شات، عن أسلوبها في الإلقاء والظهور كمذيعة في برنامج مجلس الصياهد. وقالت العسيري إنها تفضل أن تظهر على الشاشة بأسلوب رزين هادئ، وأنها تلتزم بقراءة النص أمامها دون زيادة أو نقصان.

وأضافت أنها لا تحب التداخلات في التقديم، وأنها تفضل أن تظهر بأنوثة دون مبالغة. شاهد أيضاً: شاهد.. ظهور أول لمشهورة سناب شات ميعاد العسيري كمذيعة في نشرة الصياهد

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أول تعليق من ميعاد العسيري على انضمامها لبرنامج مجلس الصياهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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