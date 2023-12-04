شاهد أول ظهور لزوجة الفنان أشرف عبدالغفور من داخل المستشفى.. ونقيب الممثلين يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

كشف نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي، تفاصيل جديدة عن حادث السير الذي أودى بحياة الفنان أشرف عبد الغفور، وعن حالة زوجته.

وفيما يخص حالة زوجته فاطمة، فقد أصيبت بإصابات خفيفة، ولكنها لا تعلم بعد بوفاة زوجها.

ووثقت صور أول ظهور لوالدة الفنانة ريهام عبد الغفور داخل المستشفى بعد وفاة زوجها.

وأوضح أشرف زكي أن الفنان أشرف عبد الغفور كان في طريقه إلى منزل ابنته، برفقة زوجته، عندما اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أدى إلى وفاته.

وأضاف أن النيابة العامة فتحت تحقيقًا في الحادث، وتم التحفظ على قائد السيارة الأخرى.

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