ظافر العابدين وفريق "إلى ابني" يشاهدون الفيلم مع جمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

حرص فريق فيلم "إلى ابني" على مشاهدته مع جمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إذ يُعرض ضمن فعاليات الدورة الثالثة.

والتقط ظافر العابدين مخرج وبطل العمل صورا على السجادة الحمراء أم عدسات وسائل الإعلام، وكذلك باقي صناع الفيلم.

يحكي الفيلم قصة "فيصل" مواطن بريطانيّ من أصل سعوديّ يعيش في لندن مع ابنه "آدم" البالغ من العمر سبع سنوات. وبعد سنوات من وفاة زوجته "أنجيلا"، يقرّر "فيصل" فجأة ترك وظيفته وحياته في المملكة المتّحدة واصطحاب ابنه إلى المملكة العربيّة السّعوديّة. لم يزر "فيصل" وطنه الأمّ منذ أن غادر بلدته الجنوبيّة أبها، قبل اثنتي عشرة سنة. شقيقتاه "نورة" و"شهد" وأخوه الأصغر "فارس" شعروا بسعادة عارمة لرؤيته مرّة أخرى. ولكنّ والده "إبراهيم" لم يستطع مسامحته لتركه العائلة، رغم معارضته لذلك، في سبيل متابعة أحلامه وبناء حياة له في العالم الغربيّ. يشكّ "إبراهيم" في دوافع "فيصل" للعودة إلى المملكة العربية السّعوديّة، فهو لم يخبرهم القصّة كاملة. إلاّ أنّ عودته ستغيّر العائلة إلى الأبد.