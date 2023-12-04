بالصور| ياسمين رئيس وشاهيناز العقاد تشاهدان "إلى ابني" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

تواجدت الفنانة ياسمين رئيس على السجادة الحمراء لفيلم إلى ابني، المعروض ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي انطلقت فعالياته في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وشاهدت ياسمين الفيلم، كما حرص عدد من المشاهير على التواجد لمشاهدته، وبينهم المنتجة شاهيناز العقاد، والإعلامية رايا أبي راشد والفنان علي قاسم.

"إلى ابني" إخراج وبطولة ظافر العابدين، ويحكي قصة "فيصل" مواطن بريطاني من أصل سعودي يعيش في لندن مع ابنه "آدم" البالغ من العمر سبعة أعوام. وبعد سنوات من وفاة زوجته "أنجيلا"، يقرّر "فيصل" فجأة ترك وظيفته وحياته في المملكة المتّحدة واصطحاب ابنه إلى المملكة العربيّة السّعوديّة. لم يزر "فيصل" وطنه الأمّ منذ أن غادر بلدته الجنوبيّة أبها، قبل اثنتي عشرة سنة. شقيقتاه "نورة" و"شهد" وأخوه الأصغر "فارس" شعروا بسعادة عارمة لرؤيته مرّة أخرى. ولكنّ والده "إبراهيم" لم يستطع مسامحته لتركه العائلة، رغم معارضته لذلك، في سبيل متابعة أحلامه وبناء حياة له في العالم الغربيّ. يشكّ "إبراهيم" في دوافع "فيصل" للعودة إلى المملكة العربية السّعوديّة، فهو لم يخبرهم القصّة كاملة. إلاّ أنّ عودته ستغيّر العائلة إلى الأبد.