أمينة خليل تتحدث عن مشوارها الفني في جلسة حوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر السينمائي ضمن فعاليات دورته الثالثة، مساء أمس الأحد ٣ ديسمبر جلسة حوارية للفنانة أمينة خليل، في ريد سي مول.

شهدت الجلسة حضور عدد كبير من جمهور ومحبي أمينة في جدة بالمملكة العربية السعودية، وتحدثت هي عن مشوارها الفني وأعمالها التي اشتهرت بها عند الجمهور، وجديدها الفني.

أمينة تشارك كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية بالمهرجان، وعُرض لها على هامشه فيلم "شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، هدى المفتي، آدم الشرقاوي، والراحل مصطفى درويش.

كما تنتظر أمينة عرض فيلمها "أنف وثلاث عيون" في المهرجان، والذي يشارك في بطولته ظافر العابدين، سلمى أبو ضيف، إخراج أمير رمسيس، ومأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائي الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، وسبق وتم تقديمها كفيلم عام ١٩٧٢، بطولة محمود ياسين، ماجدة، نجلاء فتحي، ميرڤت أمين.