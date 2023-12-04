هل تقدم دينا الشربيني سيرة نبيلة عبيد الذاتية؟.. الأخيرة تكشف التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها حول تقديم الفنانة دينا الشربيني سيرتها الذاتية في عمل فني.

وقالت نبيلة في تصريحات إعلامية على هامش تكريمها في مهرجان البحر الأحمر: “دينا الشربيني كانت عرضت إنها تعمل قصة حياتي، ولكن أنا اللي هعمل قصة حياتي ولكن مش دراما وأنا اللي هحكيها تفاصيل المجهود الفني، أنا كنت بتحمل كتير أوي ولما وصلت لكل ده كان بالتعب”.

وعن تكريمها في مهرجان البحر الأحمر قالت: “كنت مرعوبة وأنا رايحة في الطريق علشان أتكرم، ولكن الكلام اللي اتقال خلاني سعيدة وفخورة، الفترة اللي أنا اشتغلت فيها كانت كلها عن المرأة، أنا عاملة أكثر من 90 فيلم وبدأت مع الأدباء الكبار زي محمود أبو زيد ووحيد حامد ومصطفى محرم، كل دول كانوا بيكتبوا للمرأة، فأنا كان عندي حصيلة كبيرة من أفلام المرأة، والحمد لله الناس فاكرة أفلامي وبتتكلم عليها”.

وتابعت: “في بعض الأفلام عملتها في سوريا ولبنان ومعجبتش الناس، وأنا محبتش نفسي في المكان ده، وغيرت الطريق خالص وروحت لإحسان عبد القدوس وخدت روايات وخدت الطريق ده، أنا أفلامي كلها كانت بتجيب فلوس”.

وعن لقب نجمة مصر الأولى، قالت نبيلة: “أنا كنت مخضوضة وخايفة من لقب نجمة مصر الأولى وقلت هيقولوا عليا إني مغرورة، ولكن قالولي تستاهلي اللقب، لأن أنا كنت الأولى في البيع، وأنا مع إن محمد رمضان نمبر وان لأنه أول واحد في القائمة، هو بيبع كويس والناس بتحبه”.

وأكدت أن المخرج من أهم عناصر العمل، موضحة: “الأفلام اللي بتتعرض عليا دلوقتي بفكر إني لازم أكون في وسط شباب ولكن ببقى خايفة لأن آخر مخرج اشتغلت معاه كان سعيد مرزوق، مين هيبقى بعده؟ أنا مؤمنة بالمخرج والورق دول اللي يخلوني أقول حاضر واشتغل وأنا مرتاحة، طبعًا مش هعمل أدوار زي الأول ولكن في أم بتطلع، لازم الشخصيات تتوظف علشان يمزجوا الجيل القديم بالجديد، أنا مؤمنة بالجيل الجديد وبيعملوا حاجات حلوة.