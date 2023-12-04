يسرا تفاجئ ظافر العابدين أمام الكاميرا.. وهذا ما طلبته منه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ الفنان التونسي ظافر العابدين خلال لقاء صحفي للحديث عن فيلمه الجديد “أنف وثلاث عيون” والذي يعرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بمرور الفنانة يسرا فطلب إيقاف التصوير ليقوم باستقبالها بالأحضان والترحاب الشديد.

وعندما سألت، يسرا إذا كانت تمانع من التعاون مع ظافر العابدين في عمل من إخراجه وبطولته، ردت قائلة: “يا ريت يمثل معايا ويخرج معايا ويا رب دايما ناجح”.

فيلم “أنف وثلاث عيون” يعتبر معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972، من بطولة محمود ياسين وماجدة وميرفت أمين.

الفيلم من بطولة ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، وأمينة خليل، بالإضافة إلى عدد من النجوم منهم جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

وتدور الأحداث حول د.هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. ليصبح غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً.