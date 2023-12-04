ميغان وهاري مستبعدان من حفل زفاف الأب الروحي لطفلهما "آرتشي"

ميرنا وليد - بيروت - لم يوجه هيو جروسفينور، الأب الروحي لأبن دوق ودوقة ساسكس "آرتشي"، دعوة للأمير هاري وميغان ماركل لحضور حفل زفافه من أوليفيا هنسون في شهر حزيران/يونيو المقبل، وذلك بعد التوترات التي وصلت إلى أعلى مستوياتها بين العائلة المالكة.



واستبعد "دوق ودوقة ساسكس"، من قائمة ضيوف حفل الزفاف لصديقهما في المملكة المتحدة، وفقاً لصحيفة "صنداي تايمز".

وقال أحد الأصدقاء المقربين لهاري وجروسفينور أن عدم دعوة ميغان وهاري للحفل لتجنب أي دراما أخرى بين أفراد العائلة المالكة البريطانية.

وأعرب عن حزنه لما آل إليه الأمر بين الصديقين، وقال: "لقد أراد تجنب أي شيء يطغى على اليوم، خاصة بالنسبة لأوليفيا ولا يريد أي إحراج.. هيو أحد الأصدقاء المقربين القلائل جدًا لوليام وهاري الذين حافظوا على روابط قوية وخط اتصال مع كليهما. إنه يتمنى أن يتمكنوا من إصلاح الأمور بينهم، لكنه يدرك أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك قبل الزفاف".

كما ذكرت الصحيفة، أن الأمير ويليام، 41 عامًا، وكيت ميدلتون، 41 عامًا، والملك تشارلز الثالث، قد أدرجوا جميعًا إلى قائمة الضيوف المرغوبين.