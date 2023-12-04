هل قلدت سيرين عبد النور ليال عبود ؟ - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - بعد أربع سنوات على طرحها فيديو كليب أغنية حاضر يا مستر أخراج المخرج اللبناني فادي حداد، لاحظ جمهور الفنانة اللبنانية ليال عبود أن الفنانة سيرين عبد النور أعتمدت في الوقت الحالي نفس اللوك الذي الذي ظهرت من خلاله عبود في عملها بكل تفاصيله .



و أستغربت معلومات هذه المصادفة بعد أربع سنوات على طرح أغنية حاضر يا مستر، حيث كان اللوك مميزاً و غير مستهلك في أعمال اخرى ، و حالياً نشرت سيرين عبد النور على صفحتها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لها نسخة تكاد تكون طبق الاصل عن ليال .

ليال و في جديدها الفني تستعد لتصوير فيديو كليب جديد مع الفنان علي الديك بعد أيام في ثالث تعاون بينهما و تقول معلومات خاصة أن المخرج اللبناني عادل سرحان سوف يتولى إخراج هذا العمل الذي سيتم تصويره في لبنان.

