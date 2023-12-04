جين فوندا: "أرفض مواعدة رجل عمره أكثر من 20"

ميرنا وليد - بيروت - أثارت النجمة العالمية جين فوندا التي تبلغ من العمر 85 عام جدلا كبيرا بين الجمهور بعد تداول تصريحا لافتا لها بشأن حياتها الخاصة، اذ قالت: "أرفض مواعدة أي رجل عمره أكثر من 20.
. أكره بشرة كبار السن"، اذ لاقى تصريحها رواجا كبيرا.
على صعيد آخر كان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السابق صوراً لـ جين فوندا وهي تقوم ببعض الحركات الرياضية من داخل منزلها.
وأعرب المتابعون عن سعادتهم بهذه الخطوات مشيدين بمعنوياتها العالية وأنها لم تستسلم لمرض السرطان.
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