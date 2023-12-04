لطيفة التونسية تنعي الممثل الراحل أشرف عبد الغفور .. وتقدم التعازي لإبنته ريهام

ميرنا وليد - بيروت - نعت الفنانة التونسية لطيفة الممثل المصري الراحل أشرف عبد الغفور الذي رحل عن عالمنا مساء أمس في حادث سير مروع مواسية لابنته الممثلة ريهام عبد الغفور، وكتبت لطيفة في منشور لها: " الله يرحمك يا فنان يا كبير يا محترم يا مدرسة في الأخلاق وفي الفن كم كنت احبك .

. الف رحمة ونور عليك الفنان الكبير اشرف عبد الغفور .. وعزايا الخالص لأختي ريهام عبد الغفور".

وكانت زوجة الممثل الراحل أشرف عبد الغفور، برفقة زوجها الراحل بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زياد التخصصي، وبعد محاولات الإسعاف والطوارئ، حدثت وفاة أشرف عبد الغفور ووافته المنية بالمستشفى، أما زوجته فهي في حالة صحية صعبة.