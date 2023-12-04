بالصور- لاميتا فرنجية تتخطى الخطوط الحمراء بأقصر شورت والجمهور في حالة صـ دمة!

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها مجموعة صور لها على صفحتها الخاصة ظهرت فيها مرتدية كروب توب باللون الازرق وشورت قصير للغاية خلال جلسة تصوير على البحر.

ومن المعروف ان لاميتا جريئة في اطلالاتها لكن هذا الشورت حاز على تعليقات عديدة بين انتقادات من المتابعين.

من ناحيتها لن ترد لاميتا على اي من هذه التعليقات بل اكتفت بالتعليقات الايجابية من المحبين اذ انها تمتلك قاعدة جماهرية كبيرة جدا من المحبين ووصل عدد متابعيها الى 4 مليون و 300 الف.