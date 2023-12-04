ملكة جمال سابقة .. من هي زوجة أشرف عبدالغفور التي رافقته في موته

ياسر رشاد - القاهرة - نعم هناك قصص حب تكلل بالزواج وتستمر حتى الموت، وذلك ما حدث في رحيل الفنان الكبير أشرف عبدالغفور في حادث سير أليم، وكانت برفقته زوجته فاطمة الشهيرة بـ “شمعة”، التي أصيبت بكدمات في الصدر وتتلقى الرعاية الكاملة في أحد المستشفيات بمدينة الشيخ زايد.

معلومات عن زوجة أشرف عبدالغفور وعراقيل زواجهما

فاطمة هي ابنة عم الراحل أشرف عبدالغفور، وحبه الأول كما تحدث عنها في لقاءات تلفزيونية سابقة، قائلًا: ”مراتي كانت ملكة جمال، وحبنا أسطوري”، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء هم ريهام وتامر وريم، وله 5 أحفاد 4 منهم أبناء ريم وهم: أشرف، تامر، منة الله، محمد، عمر، ويوسف ابنا ريهام.

قصة حب أسطورية جمعت بين أشرف عبدالغفور وزوجته

بدأت علاقة حبهما عندما كان يدرس في المعهد العالي للسينما، وفي ذلك الوقت كانت أسرتها انتقلت من منطقة حدائق القبة ليعيشوا في الجيزة.

لم يكن أمر زواجهما باليسير حيث نشبت خلافات بين والدتها ووالد أشرف عبدالغفور كانت العائق لإتمام زواجهما، حيث توفى والد فاطمة وكانت في الثالثة من عمرها.

فاطمة التي لقبت بـ شمعة بسبب مسابقة ملكة جمال

حصلت فاطمة على لقب ملكة جمال القطن المصري، ولُقبت أثناء المسابقة بـ “شمعة”، وكانت في غاية الجمال، وتتمتع بالأدب والأخلاق والسيرة الحسنة.

تحدث الراحل أشرف عبدالغفور عن لقائهما الأول “في المعهد العالي للسينما لما ابتدوا يسيبوا المكان اللي كانوا ساكنين فيه في حدائق القبة واتنقلوا الجيزة جنبنا وبدأت المسائل تقرب بعد ما كنا منقطعين وأنا بدأت أنشق عن هذا الانقطاع وأزورهم بالتدريج ونشأت بالتدريج قصة الحب اللي كانت متقابلة بين الطرفين بالرفض، لكنها واحدة في جمالها بيتقدم لها طوابير للخطاب والعرسان طول الوقت وحالتهم أحسن مني بمراحل كتير جدًا وأنا مكانش عندي أي حاجة خالص وارتبطنا ببعض في النهاية واتجوزنا وده كان مكون أساسي إنه يكوّن عائلة كويسة”.



استمر زواجهما لمدة تقارب الأربعة عقود، وكانت مختفية تمامًا عن الأضواء على الرغم من تواجدها في عائلة فنية بالكامل، لكنها كانت تظهر فقط في المناسبات العائلية برفقة أبنائها وأحفادها.

لم تعلم فاطمة بوفاة شريك حياتها وحب عمرها أشرف عبد الغفور، وما زالت تتلقى العلاج اللازم داخل أحد المستشفيات، حيث أصيبت بكدمات في الصدر ناتجة عن الارتطام الناتج عن الحادث الذي راح ضحيته زوجها نتيجة توقف عضلة القلب، ومنحها الله فرصة ثانية للحياة دون رفيق حياتها.

رحل أشرف عبدالغفور عن عمر ناهز 81 عامًا، ولا تزال زوجته التي كانت برفقته في الحادث في حالة صحية حرجة.

ولد أشرف عبدالغفور عام 1942 في مدينة المحلة الكبرى، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.

اشتهر الفنان أشرف عبد الغفور بأدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية، ومنها أدواره في مسلسلي محمد رسول الله، و«الإمام مالك»، وتجسيده لشخصية سعد بن جبير في مسلسل عظماء في التاريخ ، وشخصية الخليفة العباسي موسى الهاديفي مسلسل هارون الرشيد. ودور سلطان العلماءالعز بن عبد السلام في مسلسل أئمة الهادي، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج أسماء الله الحسنى