محمود قابيل يرافق أشرف عبد الغفور إلى مثواه الأخير

ياسر رشاد - القاهرة - تقدّم الفنان القدير محمود قابيل صفوف المشاركين في جنازة الراحل أشرف عبد الغفور، والتي أقيمت بعد ظهر اليوم الإثنين في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

حضور فني كبير لجنازة أشرف عبد الغفور

كان محمود قابيل أول الحاضرين لصلاة الجنازة، مع د. أشرف زكي، أحمد بدير، محمد محمود عبد العزيز، إيهاب فهمي، الإعلامي عمرو الليثي، لقاء سويدان، وعدد كبير من نقابة المهن التمثيلية، محمد علي رزق، أحمد لحمي، الغعلامي رامي رضوان، دنيا سمير غانم، هبة مجدي، حنان مطاوع، محمد أبو داوود، دينا الشربيني، وفاء عامر، أحمد السعدني، محمد رياض، عمرو محمود ياسين، إياد نصار”.

الدقائق الاخيرة في حياة أشرف عبد الغفور

وكانت قد علمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية من مصادر خاصة داخل مستشفى زايد التخصصي بدخول الراحل أشرف عبدالغفور الطوارئ وهو فاقد للوعي ويعاني هبوطًا في ضغط الدم الذي أدى إلى هبوط نبضات القلب، ودخل سريعًا إلى غرفة الإنعاش لكن فشلت محاولات الأطباء في إنعاش القلب مما أدى إلى توقفه وإعلان وفاته.

نبذة عن الراحل أشرف عبد الغفور

رحل أشرف عبدالغفور عن عمر ناهز 85 عامًا، ولا تزال زوجته التي كانت برفقته في الحادث في حالة صحية حرجة.

ولد أشرف عبدالغفور عام 1942 في مدينة المحلة الكبرى، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.

و لم تعلم فاطمة بوفاة شريك حياتها وحب عمرها أشرف عبد الغفور، ولازالت تتلقى العلاج اللازم داخل أحد المستشفيات، حيث أصيبت بكدمات في الصدر ناتجة عن الارتطام الناتج عن الحادث الذي راح ضحيته زوجها نتيجة توقف عضلة القلب، ومنحها الله فرصة ثانية للحياة بدون رفيق حياتها.