صور.. الفنانة ريهام عبد الغفور تودع والدها إلى مثواه الأخير بالدموع

ياسر رشاد - القاهرة - رافقت الفنانة ريهام عبدالغفور جثمان والدها الفنان القدير أشرف عبدالغفور، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد حيث أداء صلاة الجنازة إلى مثواه الأخير، والقهر والدموع يطغيان على وجهها.

وشارك في جنازة الفنان الكبير أشرف عبدالغفور عدد ضخم من الوسط الفني والإعلامي من بينهم الفنان مصطفى قمر والفنانة ماجدة زكي والفنانة هنا شيحة، والفنان أحمد رزق، والفنان سيد رجب، والفنانة وفاء عامر، والفنانة نهال عنبر، والإعلامي رامي رضوان وزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان أحمد صلاح السعدني، والفنانة دينا الشربيني، والفنان إياد نصار، والفنانة بشرى، والفنان محمد داوود، والفنان إيهاب فهمي، والفنان احمد بدير، الإعلامي عمرو الليثي، وميرفت الحريري نجلة الفنان عمر الحريري، والفنان محمد محمود عبدالعزيز، الفنانة ايناس كامل، والفنان حمزة العيلي، والفنان عزوز عادل.

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

وتوفى مساء أمس الأحد، الفنان الكبير أشرف عبدالغفور في حادث سير بمدينة الشيخ زايد عن عمر يناهز 81 عامًا، ونجت زوجته من الحادث، وتتلقى العلاج اللازم بالمستشفى.

ولد عبدالغفور في ٢٢ يونيو ١٩٤٢، بالمحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح عام ١٩٦٣، وتولى منصب نقيب الممثلين في الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥.

وقدم خلال رحلته الفنية أكثر من 300 عمل فني منها حوالي 100 عمل ديني وتاريخي، منهم مسلسل "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، و"عظماء في التاريخ"، و" هارون الرشيد".