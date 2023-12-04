تغيير صـ ادم في شكل أنجي خوري بعد إرتدائها الحجاب.. اكتسبت الكثير من الوزن! - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي السورية أنجي خوري بعدما ارتدت الحجاب بفترة وظهرت مختلفة جداً عن السابق اذ اكتسبت بعض الوزن بأحدث إطلالة وبدا ذلك واضح على وجهها وجسمها كما ان هناك اختلاف في ملامحها وتحديداً حاجبيها كما انها لم تضع اي مكياج على وجهها.



وتغيب أنجي بشكل قاطع عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ انباء اعتزالها وارتدائها الحجاب وقيل انها تعرضت للخطف والتعذيب لفترة مما ادى الى اتخاذها قرار تغيير حياتها ومسارها السابق الذي عرفت به.