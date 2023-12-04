رحل قبل إستكمال مشاهده في لبنان .. اليكم آخر أعمال الراحل أشرف عبد الغفور قبل وفاته

ميرنا وليد - بيروت - رحل الممثل المصري أشرف عبد الغفور، قبل إستكمال تصوير آخر أعماله الفنية مسلسل "نقطة سوداء" مع الممثل أحمد فهمي و الممثلة المصرية ناهد السباعي الذي يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، اذ انتهى عبد الغفور من تصوير 80 % من أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقي مشاهد الفنان الممثل الراحل أشرف عبد الغفور في العمل.



مسلسل نقطة سوداء يصور حالياً في لبنان، وسيعرض خارج السباق الرمضاني، ولم يتم تحديد موعد لعرضه حتى الآن؛ نظرًا لأنه مازال هناك وقت طويل حتى انتهاء فريق العمل من تصويره.

يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء كل من: الممثلة وفاء عامر، سارة سلامة، أحمد بدير، أحمد مجدي، هدى الإتربي، ناهد السباعي، أحمد فهمي، الراحل أشرف عبد الغفور وغيرهم، والعمل من إخراج محمد أسامة.