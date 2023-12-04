بالفيديو- فلورنس بوغ تتعرض للإعتداء أثناء الترويج لـ فيلمها Dune: Part Two

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة العالمية فلورنس بوغ للهجوم من قبل أحد المعجبين بينما كانت تشارك أبطال فيلمها الجديد Dune: Part Two في حدث Comic-Con في ساو باولو بالبرازيل، حيث فاجأ الحادث الجميع، وأصيبت فلورنسا بجسم أصاب عينها

وكان أعضاء اللجنة يناقشون الفيلم عندما وقع الحادث المذكور.



جاء ذلك بعد لحظات من حديث بوج عن حماسها لكونها جزءًا من حلقة النقاش الخاصة بـ Dune 2، حيث قالت: "لقد أمضيت وقتًا رائعًا في مجيئي والتسكع مع هؤلاء الأشخاص، ناهيك عن العمل معهم فعليًا، وإن المجيء إلى هنا - القوة الموجودة في هذه الغرفة - هو بسبب الفيلم الأول، وقد شعرنا بذلك عندما كنا نجلس في موقع التصوير كل يوم، لذا، فإن التواجد هنا مع الشخص الثاني يبدو مميزًا حقًا."

والجدير بالذكر ان في وقت سابق، من بين المشاهير العالميين الذين تعرضوا للهجوم، هي بيبي ريكسا التي اضطرت إلى الحصول على غرز بعد أن ضربها الهاتف على وجهها، كما تم إلقاء أجساماً على مشاهير آخرين مثل كيلسي باليريني وهاري ستايلز وحتى تايلور سويفت.



