ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة العالمية فلورنس بوغ للهجوم من قبل أحد المعجبين بينما كانت تشارك أبطال فيلمها الجديد Dune: Part Two في حدث Comic-Con في ساو باولو بالبرازيل، حيث فاجأ الحادث الجميع، وأصيبت فلورنسا بجسم أصاب عينها
وكان أعضاء اللجنة يناقشون الفيلم عندما وقع الحادث المذكور.
جاء ذلك بعد لحظات من حديث بوج عن حماسها لكونها جزءًا من حلقة النقاش الخاصة بـ Dune 2، حيث قالت: "لقد أمضيت وقتًا رائعًا في مجيئي والتسكع مع هؤلاء الأشخاص، ناهيك عن العمل معهم فعليًا، وإن المجيء إلى هنا - القوة الموجودة في هذه الغرفة - هو بسبب الفيلم الأول، وقد شعرنا بذلك عندما كنا نجلس في موقع التصوير كل يوم، لذا، فإن التواجد هنا مع الشخص الثاني يبدو مميزًا حقًا."
والجدير بالذكر ان في وقت سابق، من بين المشاهير العالميين الذين تعرضوا للهجوم، هي بيبي ريكسا التي اضطرت إلى الحصول على غرز بعد أن ضربها الهاتف على وجهها، كما تم إلقاء أجساماً على مشاهير آخرين مثل كيلسي باليريني وهاري ستايلز وحتى تايلور سويفت.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- فلورنس بوغ تتعرض للإعتداء أثناء الترويج لـ فيلمها Dune: Part Two لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.