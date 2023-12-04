" إذا الشمس غرقت في بحر الغمام " يفوز بالجائزة الثالثة خلال أسبوع

ميرنا وليد - بيروت - نال الفيلم القصير إذا الشمس غرقت في بحر الغمام على جائزة يونيفرانس ضمن فعاليات النسخة الحادية والأربعين من مهرجان إيكس أون بروفانس الدولي للفيلم القصير، وتعد تلك هي الجائزة الثالثة التي يفوز بها الفيلم خلال أسبوع إذ حصد مؤخرًا جائزتين في مهرجان بيروت الدولي للأفلام القصيرة، إذ حصل على جائزة أفضل فيلم قصير وجائزة أميل شاهين للتميز السينمائي.



ومؤخرًا أيضًا شارك في مهرجان السينما المتوسطية (سينميد) في بروكسل، وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في قسم آفاق في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ليصبح العام الثاني على التوالي الذي يتواجد فيه وسام شرف في مهرجان فينيسيا إذ شارك في دورة 2022 بفيلمه حديد نحاس بطاريات وفاز بجائزة أفضل فيلم أوروبي في مسابقة جورناتي ديل أوتوري والتي تقدمها شبكة Europa Cinemas.

وكان الفيلم أيضًا قد شارك في مهرجان مونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط (سينيميد) حيث تلقى تنويه خاص، ومهرجان ستوكهولم الدولي للأفلام، ومهرجان كورك السينمائي الدولي، ومهرجان السينما والإعلام العربي بسان فرانسيسكو، والمهرجان الدولي للسينما والمدينة (استكشاف المدن)، ومهرجان الفيلم اللبناني الفرنسي، ومهرجان الفيلم المتوسطي القصير في إيطاليا.

تدور الأحداث على الواجهة البحرية لموقع بناء في بيروت بلبنان، حيث يتابع الفيلم رائد؛ فرد أمن عليه أن يمنع المارة من الوصول إلى ساحل البحر. ومع ذلك، بينما يصبح الأفق أكثر غموضًا مع مرور الأيام بالقرب من المبنى قيد الإنشاء، يبدأ رائد في استكشاف نفسه بكل الطرق عبر لقاءات غير مألوفة - أو ربما هذا ليس إلا مجرد أحلام وما تنسجه رغباته؟

إذا الشمس غرقت في بحر الغمام من إنتاج فرنسي لبناني مشترك ومن تأليف وإخراج وسام شرف، وبطولة رائد ياسين، ورودريغ سليمان وهالا دبجي وسعيد سرحان.