نجمة إنهارت بعد سرقة حذاءها الزهري الفاخر وثمنه مرتفع

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الشخصية التلفزيونية البرازيلية جيسيكا ألفز أنها تعرضت لسرقة حذائها الزهري من شخص كان على دراجة خلال وجودها أمام محلات هارودز في لندن وهو من ماركة Christian Louboutin ثمنه 2000 جنيه إسترليني.

وكشفت جيسيكا أنها كانت إنهارت بعد الحادثة وعندما وصل سائقها صعدت الى السيارة وكانت شاحبة ولا تستوعب ما حصل وفي اليوم التالي كانت متعبة وبقيت في السرير طوال النهار . وكانت نشرت على صفحتها أثناء التسوق صورة الحذاء الزهري.

يذكر أن حساب جيسيكا على مواقع التواصل الإجتماعي قد توقف منذ فترة وفقدت التواصل مع متابعيها وكان الأمر صعباً بالنسبة لها وأمضت ليالي تعاني من الأرق والتوتر لأنه وسيلة لتكسب رزقها الى أن إستعادته.