أشرف عبدالغفور| موعد ومكان العزاء

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت ظهر اليوم، مراسم صلاة الجنازة على جثمان الراحل أشرف عبدالغفور، بعد رحيله مساء أمس الأحد عن عمر ناهز 81 عامًا إثر حادث سير أليم.

موعد ومكان جنازة أشرف عبدالغفور

ومن المقرر أن تتلقي أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور العزاء غدا الثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

جنازة أشرف عبد الغفور

لقطات من جنازة أشرف عبد الغفور

حضور فني كبير في جنازة أشرف عبد الغفور

وحضر مراسم الجنازة كل من “د. أشرف زكي، أحمد بدير، محمد محمود عبد العزيز، إيهاب فهمي، الإعلامي عمرو الليثي، لقاء سويدان، وعدد كبير من نقابة المهن التمثيلية، محمد علي رزق، أحمد لحمي، الغعلامي رامي رضوان، دنيا سمير غانم، هبة مجدي، حنان مطاوع، محمد أبو داوود، دينا الشربيني، وفاء عامر، أحمد السعدني، محمد رياض، عمرو محمود ياسين، إياد نصار”.

وكانت قد علمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية من مصادر خاصة داخل مستشفى زايد التخصصي بدخول الراحل أشرف عبدالغفور الطوارئ وهو فاقد للوعي ويعاني هبوطًا في ضغط الدم الذي أدى إلى هبوط نبضات القلب، ودخل سريعًا إلى غرفة الإنعاش لكن فشلت محاولات الأطباء في إنعاش القلب مما أدى إلى توقفه وإعلان وفاته.

رحل أشرف عبدالغفور عن عمر ناهز 81 عامًا، ولا تزال زوجته التي كانت برفقته في الحادث في حالة صحية حرجة.

ولد أشرف عبدالغفور عام 1942 في مدينة المحلة الكبرى، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.