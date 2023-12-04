"إذا الشمس غرقت" يفوز في مهرجان إيكس أون بروفانس الدولي للفيلم القصير

ياسر رشاد - القاهرة -

حصل الفيلم القصير إذا الشمس غرقت في بحر الغمام على جائزة يونيفرانس ضمن فعاليات النسخة الحادية والأربعين من مهرجان إيكس أون بروفانس الدولي للفيلم القصير، وتعد تلك هي الجائزة الثالثة التي يفوز بها الفيلم خلال أسبوع إذ حصد مؤخرًا جائزتين في مهرجان بيروت الدولي للأفلام القصيرة.

تفاصيل جوائز فيلم إذا الشمس غربت في بحر الغمام

إذ حصل على جائزة أفضل فيلم قصير وجائزة أميل شاهين للتميز السينمائي. ومؤخرًا أيضًا شارك في مهرجان السينما المتوسطية (سينميد) في بروكسل، وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في قسم آفاق في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ليصبح العام الثاني على التوالي الذي يتواجد فيه وسام شرف في مهرجان فينيسيا إذ شارك في دورة 2022 بفيلمه حديد نحاس بطاريات وفاز بجائزة أفضل فيلم أوروبي في مسابقة جورناتي ديل أوتوري والتي تقدمها شبكة Europa Cinemas

وكان الفيلم أيضًا قد شارك في مهرجان مونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط (سينيميد) حيث تلقى تنويه خاص، ومهرجان ستوكهولم الدولي للأفلام، ومهرجان كورك السينمائي الدولي، ومهرجان السينما والإعلام العربي بسان فرانسيسكو، والمهرجان الدولي للسينما والمدينة (استكشاف المدن)، ومهرجان الفيلم اللبناني الفرنسي، ومهرجان الفيلم المتوسطي القصير في إيطاليا. تدور الأحداث على الواجهة البحرية لموقع بناء في بيروت بلبنان، حيث يتابع الفيلم رائد؛ فرد أمن عليه أن يمنع المارة من الوصول إلى ساحل البحر.

ومع ذلك، بينما يصبح الأفق أكثر غموضًا مع مرور الأيام بالقرب من المبنى قيد الإنشاء، يبدأ رائد في استكشاف نفسه بكل الطرق عبر لقاءات غير مألوفة - أو ربما هذا ليس إلا مجرد أحلام وما تنسجه رغباته؟ إذا الشمس غرقت في بحر الغمام من إنتاج فرنسي لبناني مشترك ومن تأليف وإخراج وسام شرف، وبطولة رائد ياسين، ورودريغ سليمان وهالا دبجي وسعيد سرحان.

مارتن رت. وسام شرف هو مخرج لبناني فرنسي من مواليد 1973 قدم 7 أفلام قصيرة روائية، منها ذكرى صديق لا تُنسى الذي فاز بجائزة في مهرجان كليرمون فيران 2019 وتم اختياره لجائزة أفضل فيلم قصير في ضمن جوائز سيزار لعام 2020. قبل هذا، تم اختيار فيلمه الطويل الأول من السماء ضمن قسم جمعية توزيع السينما المستقلة (ACID) في مهرجان كان السينمائي 2016. فيلمه الطويل الثاني حديد نحاس بطاريات افتتح مسابقة جيورناتي ديلي أوتوري في مهرجان فينيسيا السينمائي 2022، وفاز خلالها بجائزة أفضل فيلم أوروبي من شبكة Europa Cinemas، ثم فاز بجائزة أخرى من مهرجان بالم سبرينجز 2023.



